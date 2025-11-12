دليل الشركات
يتراوح تعويض مهندس البرمجيات الخلفية in United States في Intuit من $147K لكل year لمستوى Software Engineer 1 إلى $550K لكل year لمستوى Architect. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $265K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Intuit. آخر تحديث: 11/12/2025

متوسط المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Software Engineer 1
(المستوى المبتدئ)
$147K
$122K
$14.9K
$9.6K
Software Engineer 2
$197K
$152K
$32.8K
$12.5K
Senior Software Engineer
$257K
$178K
$63.7K
$14.7K
Staff Software Engineer
$351K
$212K
$110K
$28.8K
أحدث الرواتب المرسلة
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Intuit، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس البرمجيات الخلفية في Intuit in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $578,812. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Intuit لوظيفة مهندس البرمجيات الخلفية in United States هو $255,000.

