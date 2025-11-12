دليل الشركات
Intuit
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • تسويق

  • مدير تسويق المنتجات

Intuit مدير تسويق المنتجات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير تسويق المنتجات in United States الوسطية في Intuit $186K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Intuit. آخر تحديث: 11/12/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Intuit
Product Marketing Manager
San Diego, CA
إجمالي سنوي
$186K
المستوى
M1
الراتب الأساسي
$133K
Stock (/yr)
$40K
مكافأة
$13K
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Intuit?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Intuit، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض تسويق الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير تسويق المنتجات في Intuit in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $229,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Intuit لوظيفة مدير تسويق المنتجات in United States هو $169,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Intuit

الشركات ذات الصلة

  • Google
  • Amazon
  • Apple
  • Microsoft
  • PayPal
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى