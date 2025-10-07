يتراوح تعويض مهندس التعلم الآلي in United States في Bloomberg من $225K لكل year لمستوى Software Engineer إلى $367K لكل year لمستوى Senior Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $360K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Bloomberg. آخر تحديث: 10/7/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Software Engineer
$225K
$191K
$0
$34.2K
Senior Software Engineer
$367K
$281K
$8.9K
$77.6K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Bloomberg، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)