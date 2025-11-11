أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس البرمجيات الأمامية في Bell Integrator in Russia تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره RUB 2,637,053. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.