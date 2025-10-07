公司目录
D2L
在这里工作？ 认领您的公司
    Levels FYI Logo
  • 薪资
  • 软件工程师

  • 全栈软件工程师

D2L 全栈软件工程师 薪资

D2L in Canada的全栈软件工程师薪酬范围从L1级别的每yearCA$71.7K到L4级别的每yearCA$143K。 year薪酬 in Canada包的中位数总计为CA$97.8K。 查看D2L总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/7/2025

平均薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票 ()
奖金
L1
Software Developer I(入门级)
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
Software Developer II
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
Senior Software Developer I
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
Senior Software Developer II
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
查看 2 更多等级
添加薪酬对比等级

CA$225K

获得应有薪酬，不被忽悠

我们已协商数千份工作邀请，通常实现3万美元以上（有时超过30万美元）的薪酬提升。获得薪酬谈判服务 或您的 简历评估 由真正的专家——每天从事此工作的招聘专员提供服务。

最新薪资提交
添加添加薪资添加薪资待遇

公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
导出数据查看职位空缺

贡献数据
职业等级是什么 D2L?

在您的收件箱中获取已验证薪资

订阅已验证的 软件工程师 职位信息.您将通过邮件收到薪酬详情明细。 了解更多

本网站受reCAPTCHA和谷歌 隐私政策 服务条款 保护。

常见问题

D2L in Canada全栈软件工程师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬CA$143,131。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
D2L in Canada全栈软件工程师职位的年度总薪酬中位数为CA$94,137。

推荐职位

    未找到D2L的推荐职位

相关公司

  • DataCamp
  • BenchPrep
  • Cambium Learning Group
  • Visier
  • Edmentum
  • 查看所有公司 ➜

其他资源