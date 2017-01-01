Danh bạ công ty
Winamax
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
Thông tin hàng đầu
  • Chia sẻ điều gì đó độc đáo về Winamax có thể hữu ích cho người khác (ví dụ: mẹo phỏng vấn, lựa chọn nhóm, văn hóa đặc biệt, v.v.).
    • Giới thiệu

    Winamax is France's leading online gaming platform, specializing in poker and sports betting. The company prioritizes innovation and reliability, providing users with a top-notch gaming experience.

    winamax.fr
    Trang web
    1999
    Năm thành lập
    330
    Số lượng nhân viên
    $50M-$100M
    Doanh thu ước tính
    Trụ sở chính

    Nhận Thông tin Lương Đã Xác minh trong Hộp thư

    Đăng ký nhận thông tin đã xác minh về đề nghị việc làm.Bạn sẽ nhận được bảng phân tích chi tiết về mức lương qua email. Tìm hiểu thêm

    Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách Bảo mật Điều khoản Dịch vụ của Google có hiệu lực.

    Việc làm nổi bật

      Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Winamax

    Công ty liên quan

    • Spotify
    • Flipkart
    • Square
    • DoorDash
    • Facebook
    • Xem tất cả công ty ➜

    Tài nguyên khác