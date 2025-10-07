Thu nhập Kỹ sư mạng in United States tại Leidos dao động từ $74.6K mỗi year cho T1 đến $99.1K mỗi year cho T2. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $75K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Leidos. Cập nhật lần cuối: 10/7/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
T1
$74.6K
$74.6K
$0
$0
T2
$99.1K
$98.7K
$0
$417
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
Không tìm thấy thông tin lương
