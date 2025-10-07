Thu nhập Kỹ sư phần mềm backend in United States tại Bloomberg dao động từ $216K mỗi year cho Software Engineer đến $289K mỗi year cho Senior Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $232K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Bloomberg. Cập nhật lần cuối: 10/7/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
Software Engineer
$216K
$183K
$0
$33.8K
Senior Software Engineer
$289K
$231K
$6K
$51.8K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Bloomberg, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)