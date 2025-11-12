Lattice Full-Stack Yazılım Mühendisi Maaşlar

Lattice şirketinde in United States Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminatı L3 için year başına $189K ile L6 için year başına $289K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $170K tutarındadır. Lattice şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025

Seviye Adı Toplam Taban Hisse ( /yr ) Bonus L3 Software Engineer I ( Giriş Seviyesi ) $189K $175K $14.4K $0 L4 Software Engineer II $204K $172K $32K $0 L5 Senior Software Engineer $254K $214K $40K $0 L6 Staff Software Engineer $289K $223K $65.5K $0 Görüntüle 2 Daha Fazla Seviye

En Son Maaş Başvuruları

Hak Ediş Takvimi Ana 25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Hisse Türü Options Lattice şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 2.08 % aylık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 2.08 % aylık )

25 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 2.08 % aylık ) 3 years post-termination exercise window.

Hakediş programı nedir Lattice ?

