Şirket Dizini
Infosys
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Çözüm Mimarı

  • Veri Mimarı

Infosys Veri Mimarı Maaşlar

Infosys şirketinde in India Veri Mimarı tazminatı JL3B için year başına ₹455K ile JL5 için year başına ₹1.53M arasında değişmektedir. Infosys şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025

Ortalama Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
JL3B
Associate Solution Architect
₹455K
₹455K
₹0
₹0
JL3A
Senior Associate Solution Architect
₹510K
₹510K
₹0
₹0
JL4
Solution Architect
₹734K
₹710K
₹0
₹24.2K
JL5
Senior Solution Architect
₹1.53M
₹1.46M
₹14.2K
₹50.7K
Görüntüle 1 Daha Fazla Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Infosys şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Çözüm Mimarı tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Infosys şirketindeki in India Veri Mimarı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹2,002,310 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Infosys şirketinde Veri Mimarı rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹948,082 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Infosys için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Mindtree
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Tata Consultancy Services
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar