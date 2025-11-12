Şirket Dizini
Infosys
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Full-Stack Yazılım Mühendisi

Infosys Full-Stack Yazılım Mühendisi Maaşlar

Infosys şirketinde in India Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminatı JL3B için year başına ₹509K ile JL6B için year başına ₹1.61M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹947K tutarındadır. Infosys şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025

Ortalama Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
JL3B
Systems Engineer(Giriş Seviyesi)
₹509K
₹508K
₹1.2K
₹0
JL3A
Senior Systems Engineer
₹648K
₹626K
₹0
₹21.8K
JL4
Technology Analyst
₹909K
₹850K
₹0
₹58.9K
JL5
Technology Lead
₹1.47M
₹1.4M
₹0
₹62.8K
Görüntüle 2 Daha Fazla Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Infosys şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Infosys şirketindeki in India Full-Stack Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹1,790,167 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Infosys şirketinde Full-Stack Yazılım Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹860,869 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Infosys için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Mindtree
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Tata Consultancy Services
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar