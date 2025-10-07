ค่าตอบแทน วิศวกรเครือข่าย in United States ที่ Leidos อยู่ในช่วง $74.6K ต่อyear สำหรับ T1 ถึง $99.1K ต่อyear สำหรับ T2 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $75K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Leidos อัปเดตล่าสุด: 10/7/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
T1
$74.6K
$74.6K
$0
$0
T2
$99.1K
$98.7K
$0
$417
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
