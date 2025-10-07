ไดเรกทอรีบริษัท
Leidos
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • วิศวกรเครือข่าย

Leidos วิศวกรเครือข่าย เงินเดือน

ค่าตอบแทน วิศวกรเครือข่าย in United States ที่ Leidos อยู่ในช่วง $74.6K ต่อyear สำหรับ T1 ถึง $99.1K ต่อyear สำหรับ T2 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $75K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Leidos อัปเดตล่าสุด: 10/7/2025

เฉลี่ย ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
T1
(ระดับเริ่มต้น)
$74.6K
$74.6K
$0
$0
T2
$99.1K
$98.7K
$0
$417
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ระดับอาชีพใน Leidos?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรเครือข่าย ที่ Leidos in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $137,250 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Leidos สำหรับตำแหน่ง วิศวกรเครือข่าย in United States คือ $86,000

