HomeLight สวัสดิการ

เปรียบเทียบ

มูลค่ารวมประมาณการ: $1,095

ประกันภัย สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี
  • Dental Insurance

  • Health Insurance

  • Vision Insurance

  • Gym / Wellness Reimbursement

  • Employee Assistance Program

  • PTO (Vacation / Personal Days)

  • Paternity Leave

  • Maternity Leave

  • Disability Insurance

  • Health Savings Account (HSA)

  • Life Insurance

  • Sick Time

  • Sabbatical

  • Free Snacks $730

  • Free Lunch

    • บ้าน
  • Remote Work

    • การเงินและการเกษียณ
  • 401k

  • Flexible Spending Account (FSA)

    • สิทธิพิเศษและส่วนลด
  • Employee Discount

  • Learning and Development

    • อื่นๆ
  • Volunteer Time Off

