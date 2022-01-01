Change
Amdocs
Amdocs
ภาพรวม
เงินเดือน
สวัสดิการ
งาน
ใหม่
แชท
Amdocs สวัสดิการ
ประกันภัย สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี
Health Insurance
Employee Assistance Program
Dental Insurance
Vision Insurance
Life Insurance
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Disability Insurance
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Maternity Leave
Paternity Leave
บ้าน
Remote Work
การเงินและการเกษียณ
401k
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
อื่นๆ
Donation Match
Volunteer Time Off
Amdocs สิทธิพิเศษและสวัสดิการ
สวัสดิการ
คำอธิบาย
Health Insurance
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
401k
Offered by employer
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
Offered by employer
Life Insurance
Offered by employer
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Offered by employer
Disability Insurance
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Remote Work
Offered by employer
Donation Match
Offered by employer
Volunteer Time Off
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
