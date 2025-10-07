Forskare-ersättning in United States på Leidos varierar från $91.5K per year för T2 till $109K per year för T3. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $100K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Leidoss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$91.5K
$91.5K
$0
$0
T3
$109K
$108K
$0
$1K
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
