GreyOrange
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Backend-Mjukvaruingenjör

GreyOrange Backend-Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Backend-Mjukvaruingenjör in India på GreyOrange uppgår till ₹3.5M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för GreyOranges totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025

Medianpaket
company icon
GreyOrange
Software Engineer
hidden
Totalt per år
₹3.5M
Nivå
hidden
Grundlön
₹3.5M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År på företaget
2-4 År
Års erfarenhet
2-4 År
Vilka är karriärnivåerna på GreyOrange?

₹13.98M

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Bidra

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Backend-Mjukvaruingenjör på GreyOrange in India ligger på en årlig total ersättning på ₹3,973,570. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på GreyOrange för Backend-Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹3,295,910.

Andra resurser