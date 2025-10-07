UX-Designer-ersättning in United States på Cruise varierar från $254K per year för L4 till $262K per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $265K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Cruises totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$254K
$164K
$48.4K
$42.3K
L5
$262K
$182K
$49.9K
$30.2K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Cruise omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.