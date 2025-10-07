Företagskatalog
Cruise
Cruise UX-Designer Löner

UX-Designer-ersättning in United States på Cruise varierar från $254K per year för L4 till $262K per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $265K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Cruises totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025

Genomsnitt Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
L3
Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Senior Product Designer I
$254K
$164K
$48.4K
$42.3K
L5
Senior Product Designer II
$262K
$182K
$49.9K
$30.2K
L6
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Cruise omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en UX-Designer på Cruise in United States ligger på en årlig total ersättning på $325,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Cruise för UX-Designer rollen in United States är $257,000.

