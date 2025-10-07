Bloomberg Full-Stack Mjukvaruingenjör Löner

Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Bloomberg varierar från $201K per year för Software Engineer till $312K per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $270K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Bloombergs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier ( /yr ) Bonus Software Engineer ( Instegsnivå ) $201K $170K $59 $30.7K Senior Software Engineer $312K $249K $3.3K $59.6K

Senaste löneinlämningar

Intjänandeschema Huvudsaklig 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 På Bloomberg omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

Vad är intjänandeschema på Bloomberg ?

