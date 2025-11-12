Infosys Produkcijski softverski inženjer Plate

Produkcijski softverski inženjer kompenzacija in India u Infosys kreće se od ₹527K po year za JL3B do ₹689K po year za JL6A. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹439K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Infosys. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnovna Akcije ( /yr ) Bonus JL3B Systems Engineer ( Početni nivo ) ₹527K ₹527K ₹0 ₹0 JL3A Senior Systems Engineer ₹479K ₹479K ₹0 ₹0 JL4 Technology Analyst ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- JL5 Technology Lead ₹1.03M ₹1.03M ₹0 ₹0 Prikaži 2 Više nivoa

Najnoviji podaci o platama

Raspored sticanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija Options U kompaniji Infosys, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 25.00 % godišnje )

Koji je raspored vest schedule u Infosys ?

Koji je raspored vest schedule u Infosys ?