Deloitte
Full-Stack softverski inženjer kompenzacija in United States u Deloitte kreće se od $85.7K po year za L1 do $186K po year za L6. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $106K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Deloitte. Poslednje ažuriranje: 10/7/2025

Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
L1
Analyst(Početni nivo)
$85.7K
$83.7K
$0
$2K
L2
Consultant
$114K
$108K
$2.6K
$3.3K
L3
Senior Consultant
$143K
$137K
$0
$6.2K
L4
$138K
$128K
$2.2K
$7.2K
$160K

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Deloitte, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Full-Stack softverski inženjer poziciju u Deloitte in United States iznosi $186,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Deloitte za Full-Stack softverski inženjer poziciju in United States je $103,500.

