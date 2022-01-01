Change
← Direktorijum kompanija
Amdocs
Plate
Amdocs Beneficije
Osiguranje, zdravlje i blagostanje
Health Insurance
Employee Assistance Program
Dental Insurance
Vision Insurance
Life Insurance
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Disability Insurance
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Maternity Leave
Paternity Leave
Dom
Remote Work
Finansije i penzioniranje
401k
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
Ostalo
Donation Match
Volunteer Time Off
