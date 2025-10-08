Компенсация Бэкенд-разработчик in Russia в Yandex составляет от RUB 1.98M за year для G14 до RUB 7.65M за year для G18. Медианный yearный компенсационный пакет in Russia составляет RUB 3.62M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Yandex. Последнее обновление: 10/8/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
G14
RUB 1.98M
RUB 1.92M
RUB 20K
RUB 34.4K
G15
RUB 3.3M
RUB 2.91M
RUB 71.9K
RUB 308K
G16
RUB 4.36M
RUB 3.9M
RUB 140K
RUB 325K
G17
RUB 5.91M
RUB 4.97M
RUB 136K
RUB 797K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Yandex RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.