Компенсация Технический менеджер проектов in United States в Cruise составляет $393K за year для L6. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $410K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Cruise. Последнее обновление: 10/7/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$393K
$238K
$96.7K
$58.3K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Cruise RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.