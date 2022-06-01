Каталог компаний
Archer
    • О компании

    Archer’s mission is to advance the benefits of sustainable air mobility. Archer is designing and developing electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft for use in Urban Air Mobility.

    archer.com
    Веб-сайт
    2018
    Год основания
    200
    Количество сотрудников
    $250M-$500M
    Предполагаемая выручка
    Головной офис

