Infosys Architekt Danych Pensje

Wynagrodzenie Architekt Danych in India w Infosys wynosi od ₹455K year dla JL3B do ₹1.53M year dla JL5. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Infosys. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje ( /yr ) Premia JL3B Associate Solution Architect ₹455K ₹455K ₹0 ₹0 JL3A Senior Associate Solution Architect ₹510K ₹510K ₹0 ₹0 JL4 Solution Architect ₹734K ₹710K ₹0 ₹24.2K JL5 Senior Solution Architect ₹1.53M ₹1.46M ₹14.2K ₹50.7K Pokaż 1 Więcej poziomów

Najnowsze zgłoszenia pensji

Nie znaleziono wynagrodzeń

Harmonogram Uprawnień Główny 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji Options W Infosys, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 25.00 % rocznie )

Jaki jest harmonogram uprawnień w Infosys ?

