Backend Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos Tesla varierer fra $135K per year for P1 til $330K per year for P4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $210K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Teslas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/11/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
P1
$135K
$118K
$16.9K
$0
P2
$174K
$145K
$28.4K
$750
P3
$214K
$164K
$44.9K
$4.5K
P4
$330K
$192K
$138K
$0
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Tesla er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Tesla er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.