Nettverksингениør-kompensasjon in United States hos Leidos varierer fra $74.6K per year for T1 til $99.1K per year for T2. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $75K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Leidoss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/7/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
T1
$74.6K
$74.6K
$0
$0
T2
$99.1K
$98.7K
$0
$417
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***