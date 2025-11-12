Backend Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos Intuit varierer fra $147K per year for Software Engineer 1 til $550K per year for Architect. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $265K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Intuits totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
Software Engineer 1
$147K
$122K
$14.9K
$9.6K
Software Engineer 2
$197K
$152K
$32.8K
$12.5K
Senior Software Engineer
$257K
$178K
$63.7K
$14.7K
Staff Software Engineer
$351K
$212K
$110K
$28.8K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Intuit er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)