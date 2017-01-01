Bedrijvengids
Winamax
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
Top Inzichten
  • Deel iets unieks over Winamax dat nuttig kan zijn voor anderen (bijv. sollicitatietips, teamkeuzes, unieke cultuur, etc).
    • Over

    Winamax is France's leading online gaming platform, specializing in poker and sports betting. The company prioritizes innovation and reliability, providing users with a top-notch gaming experience.

    winamax.fr
    Website
    1999
    Oprichtingsjaar
    330
    Aantal Werknemers
    $50M-$100M
    Geschatte Omzet
    Hoofdkantoor

    Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

    Abonneer je op geverifieerde aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

    Uitgelichte Vacatures

      Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Winamax

    Gerelateerde Bedrijven

    • Google
    • Uber
    • Tesla
    • LinkedIn
    • Roblox
    • Bekijk alle bedrijven ➜

    Andere Bronnen