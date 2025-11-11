Bedrijvengids
Teamworks
Teamworks Data Engineer Salarissen

Het mediane Data Engineer vergoedinspakket in Canada bij Teamworks bedraagt in totaal CA$214K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Teamworks's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/11/2025

Mediaan Pakket
company icon
Teamworks
Data Engineer
hidden
Totaal per jaar
CA$214K
Niveau
hidden
Basissalaris
CA$151K
Stock (/yr)
CA$60K
Bonus
CA$3K
Jaren bij bedrijf
0-1 Jaren
Jaren ervaring
0-1 Jaren
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Engineer bij Teamworks in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$281,646. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Teamworks voor de Data Engineer functie in Canada is CA$204,288.

Andere Bronnen