Pramati Technologies
    About

    Pramati was founded in 1998 by Jay and Vijay Pullur in Hyderabad, India. Founded as a web technology company, Pramati cut its teeth in enterprise-class web infrastructure technology.

    https://pramati.com
    Website
    1998
    Oprichtingsjaar
    1,500
    Aantal Werknemers
    $250M-$500M
    Geschatte Omzet
    Hoofdkantoor

