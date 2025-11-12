Full-Stack Software Engineer vergoeding in United States bij Lattice varieert van $189K per year voor L3 tot $289K per year voor L6. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $170K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Lattice's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
L3
$189K
$175K
$14.4K
$0
L4
$204K
$172K
$32K
$0
L5
$254K
$214K
$40K
$0
L6
$289K
$223K
$65.5K
$0
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Lattice zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)
3 years post-termination exercise window.