Full-Stack Software Engineer vergoeding in Canada bij D2L varieert van CA$71.7K per year voor L1 tot CA$143K per year voor L4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Canada bedraagt in totaal CA$97.8K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor D2L's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/7/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
L1
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
