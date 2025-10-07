Direktori Syarikat
Leidos
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Jurutera Sistem

Leidos Jurutera Sistem Gaji

Pampasan Jurutera Sistem in United States di Leidos berjumlah $160K seyear untuk T4. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Leidos. Kemaskini terakhir: 10/7/2025

Purata Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
T1
(Tahap Permulaan)
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$160K
$160K
$0
$0
$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Sumbang
Apakah tahap kerjaya di Leidos?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Sistem di Leidos in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $175,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Leidos untuk peranan Jurutera Sistem in United States ialah $129,500.

