  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Jurutera Perisian Full-Stack

Bloomberg Jurutera Perisian Full-Stack Gaji

Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in United States di Bloomberg berkisar dari $201K seyear untuk Software Engineer hingga $312K seyear untuk Senior Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $270K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Bloomberg. Kemaskini terakhir: 10/7/2025

Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Software Engineer
(Tahap Permulaan)
$201K
$170K
$59
$30.7K
Senior Software Engineer
$312K
$249K
$3.3K
$59.6K
$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Bloomberg, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di Bloomberg in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $375,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Bloomberg untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in United States ialah $269,000.

