Change
Log Masuk
Daftar
Semua Data
Mengikut Lokasi
Mengikut Syarikat
Mengikut Jawatan
Kalkulator Gaji
Visualisasi Carta
Gaji Disahkan
Latihan Industri
Sokongan Rundingan
Bandingkan Faedah
Siapa Mengambil Pekerja
Laporan Gaji 2024
Syarikat Bergaji Tertinggi
Integrasikan
Blog
Akhbar
Google
Jurutera Perisian
Pengurus Produk
Kawasan Bandar Raya New York
Saintis Data
Lihat Titik Data Individu
Levels FYI Logo
Gaji
📂 Semua Data
🌎 Mengikut Lokasi
🏢 Mengikut Syarikat
🖋 Mengikut Jawatan
🏭️ Mengikut Industri
📍 Peta Haba Gaji
📈 Visualisasi Carta
🔥 Persentil Masa Nyata
🎓 Latihan Industri
❣️ Bandingkan Faedah
🎬 Laporan Gaji 2024
🏆 Syarikat Bergaji Tertinggi
💸 Kira Kos Mesyuarat
#️⃣ Kalkulator Gaji
Sumbang
Tambah Gaji
Tambah Faedah Syarikat
Tambah Pemetaan Tahap
Kerja
Perkhidmatan
Perkhidmatan Calon
💵 Bimbingan Rundingan
📄 Semakan Resume
🎁 Hadiah Semakan Resume
Untuk Majikan
Tawaran Interaktif
Persentil Masa Nyata 🔥
Penanda Aras Pampasan
Untuk Penyelidikan Akademik
Set Data Pampasan
Komuniti
← Direktori Syarikat
Amdocs
Bekerja Di Sini?
Tuntut Syarikat Anda
Gambaran Keseluruhan
Gaji
Faedah
Pekerjaan
Baru
Sembang
Amdocs Faedah
Tambah Faedah
Bandingkan
Insurans, Kesihatan, & Kesejahteraan
Health Insurance
Employee Assistance Program
Dental Insurance
Vision Insurance
Life Insurance
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Disability Insurance
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Maternity Leave
Paternity Leave
Rumah
Remote Work
Kewangan & Persaraan
401k
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
Lain-lain
Donation Match
Volunteer Time Off
Lihat Data Sebagai Jadual
Amdocs Kemudahan & Faedah
Faedah
Penerangan
Health Insurance
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
401k
Offered by employer
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
Offered by employer
Life Insurance
Offered by employer
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Offered by employer
Disability Insurance
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Remote Work
Offered by employer
Donation Match
Offered by employer
Volunteer Time Off
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Pekerjaan Pilihan
Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Amdocs
Syarikat Berkaitan
Cognizant
CSG
Unisys
Perficient
Trimble
Lihat semua syarikat ➜
Sumber Lain
Laporan Gaji Akhir Tahun
Kira Jumlah Pampasan