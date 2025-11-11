Procesa inženieris atlīdzība in United States Tesla svārstās no $127K year P2 līmenim līdz $201K year P3 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $141K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tesla kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/11/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$127K
$111K
$15.7K
$357
P3
$201K
$148K
$47.3K
$5.2K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Tesla uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Tesla uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.