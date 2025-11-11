Uzņēmumu katalogs
Tesla
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Grāmatvedis

  • Tehniskais grāmatvedis

Tesla Tehniskais grāmatvedis Algas

Tehniskais grāmatvedis atlīdzība in United States Tesla svārstās no $105K year P1 līmenim līdz $510K year P5 līmenim. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tesla kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/11/2025

Vidējā Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
P1
$105K
$94K
$10K
$1K
P2
$131K
$108K
$22.3K
$250
P3
$219K
$148K
$62.1K
$9.1K
P4
$294K
$170K
$114K
$10K
Skatīt 2 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Tesla uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Tesla uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Grāmatvedis piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Tehniskais grāmatvedis pozīcijai Tesla in United States, ir gada kopējā atlīdzība $509,757. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Tesla Tehniskais grāmatvedis pozīcijai in United States, ir $178,750.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Tesla

Saistītie uzņēmumi

  • Sunrun
  • Vroom
  • Volta Charging
  • Yelp
  • Expedia
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi