Pilna cikla programmatūras inženieris atlīdzība in United States Lattice svārstās no $189K year L3 līmenim līdz $289K year L6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $170K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Lattice kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
L3
$189K
$175K
$14.4K
$0
L4
$204K
$172K
$32K
$0
L5
$254K
$214K
$40K
$0
L6
$289K
$223K
$65.5K
$0
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Lattice uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)
3 years post-termination exercise window.