Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzība in United States Deloitte svārstās no $85.7K year L1 līmenim līdz $186K year L6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $106K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Deloitte kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
L1
$85.7K
$83.7K
$0
$2K
L2
$114K
$108K
$2.6K
$3.3K
L3
$143K
$137K
$0
$6.2K
L4
$138K
$128K
$2.2K
$7.2K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Deloitte uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)