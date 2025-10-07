Uzņēmumu katalogs
Deloitte
Deloitte Full-Stack programmatūras inženieris Algas

Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzība in United States Deloitte svārstās no $85.7K year L1 līmenim līdz $186K year L6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $106K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Deloitte kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025

Vidējā Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
L1
Analyst(Iesācēju līmenis)
$85.7K
$83.7K
$0
$2K
L2
Consultant
$114K
$108K
$2.6K
$3.3K
L3
Senior Consultant
$143K
$137K
$0
$6.2K
L4
$138K
$128K
$2.2K
$7.2K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Deloitte uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai Deloitte in United States, ir gada kopējā atlīdzība $186,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Deloitte Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $103,500.

