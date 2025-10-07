Uzņēmumu katalogs
Bloomberg
Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzība in United States Bloomberg svārstās no $201K year Software Engineer līmenim līdz $312K year Senior Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $270K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Bloomberg kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025

Vidējā Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
Software Engineer
(Iesācēju līmenis)
$201K
$170K
$59
$30.7K
Senior Software Engineer
$312K
$249K
$3.3K
$59.6K
Jaunākie algu pieteikumi
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Bloomberg uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai Bloomberg in United States, ir gada kopējā atlīdzība $375,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Bloomberg Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $269,000.

