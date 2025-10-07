D2L 풀스택 소프트웨어 엔지니어 급여

D2L의 풀스택 소프트웨어 엔지니어 보상 in Canada은 L1 year당 CA$71.7K부터 L4 year당 CA$143K까지입니다. year별 중간 보상 in Canada 패키지는 총 CA$97.8K입니다. D2L의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/7/2025
레벨명
총액
기본급
주식 ()
보너스
L1
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
