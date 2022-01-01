회사 디렉토리
Avenue Code
Avenue Code 복리후생

총 예상 가치: $1,095

보험, 건강 및 웰빙
  • Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance

  • Dental Insurance

  • Employee Assistance Program

  • Gym Discount

  • Health Insurance

  • Life Insurance

  • PTO (Vacation / Personal Days)

  • Sick Time

    5 days

  • Free Snacks $730

  • Maternity Leave

  • Paternity Leave

    • 주거
  • Immigration Assistance

  • Remote Work

    • 기타
  • Referral Bonus

