Google
ソフトウェアエンジニア
プロダクトマネージャー
ニューヨークシティエリア
データサイエンティスト
個別データポイントを表示
NEXT Trucking
NEXT Trucking 福利厚生
推定総価値： $5,543
独自の特典 NEXT Trucking
Pregnancy Disability Leave
up to 4 months
保険・健康・ウェルネス
Health Insurance
Dental Insurance
Vision Insurance
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Free Lunch
$2,600
5 days a week
Free Drinks
$365
Free Snacks
$730
Sick Time
6 days
On-Site Mother's Room
Maternity Leave
8 weeks
Paternity Leave
8 weeks
住宅関連
Remote Work
金融・退職金制度
401k
NEXT Trucking 特典・福利厚生
福利厚生
説明
Remote Work
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
401k
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Free Lunch
5 days a week
Free Drinks
Offered by employer
Free Snacks
Offered by employer
Sick Time
6 days
Unique Perk
Pregnancy Disability Leave - up to 4 months
On-Site Mother's Room
Offered by employer
Maternity Leave
8 weeks
Paternity Leave
8 weeks
