HomeLight
HomeLight 福利厚生

推定総価値： $1,095

保険・健康・ウェルネス
  • Dental Insurance

  • Health Insurance

  • Vision Insurance

  • Gym / Wellness Reimbursement

  • Employee Assistance Program

  • PTO (Vacation / Personal Days)

  • Paternity Leave

  • Maternity Leave

  • Disability Insurance

  • Health Savings Account (HSA)

  • Life Insurance

  • Sick Time

  • Sabbatical

  • Free Snacks $730

  • Free Lunch

    • 住宅関連
  • Remote Work

    • 金融・退職金制度
  • 401k

  • Flexible Spending Account (FSA)

    • 特典・割引
  • Employee Discount

  • Learning and Development

    • その他
  • Volunteer Time Off

