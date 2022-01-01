企業一覧
Farfetch
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請

Farfetch 福利厚生

比較

推定総価値： $5,543

保険・健康・ウェルネス
  • Free Lunch $2,600

    5 days a week

  • Free Drinks $365

  • Free Snacks $730

  • Health Insurance

  • Paternity Leave

  • Maternity Leave

  • PTO (Vacation / Personal Days)

    • 金融・退職金制度
  • Employee Stock Purchase Program (ESPP)

    • 特典・割引
  • Learning and Development

    • 注目の求人

      Farfetchの注目求人が見つかりませんでした

    関連企業

    • MATCHESFASHION
    • Lyst
    • Yoox Net-a-Porter Group
    • Zalando
    • Myntra
    • すべての企業を見る ➜

    その他のリソース