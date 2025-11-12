La retribuzione Ingegnere Software Full-Stack in United States presso Lattice varia da $189K per year per L3 a $289K per year per L6. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $170K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Lattice. Ultimo aggiornamento: 11/12/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
L3
$189K
$175K
$14.4K
$0
L4
$204K
$172K
$32K
$0
L5
$254K
$214K
$40K
$0
L6
$289K
$223K
$65.5K
$0
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Lattice, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)
3 years post-termination exercise window.