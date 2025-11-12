Directory Aziendale
Infosys Architetto Cloud Stipendi

La retribuzione Architetto Cloud in India presso Infosys ammonta a ₹3.37M per year per JL6. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹2.92M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Infosys. Ultimo aggiornamento: 11/12/2025

Media Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
JL3B
Associate Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL3A
Senior Associate Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL4
Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL5
Senior Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Infosys, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Architetto Cloud in Infosys in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹4,159,962. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Infosys per il ruolo Architetto Cloud in India è ₹2,494,858.

Altre Risorse