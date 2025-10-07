La retribuzione Ingegnere Software Full-Stack in United States presso Deloitte varia da $85.7K per year per L1 a $186K per year per L6. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $106K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Deloitte. Ultimo aggiornamento: 10/7/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
L1
$85.7K
$83.7K
$0
$2K
L2
$114K
$108K
$2.6K
$3.3K
L3
$143K
$137K
$0
$6.2K
L4
$138K
$128K
$2.2K
$7.2K
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Deloitte, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)