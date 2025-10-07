Deloitte Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur Laun

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur kjör in United States hjá Deloitte eru á bilinu $85.7K á year fyrir L1 til $186K á year fyrir L6. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $106K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Deloitte. Síðast uppfært: 10/7/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
L1
$85.7K
$83.7K
$0
$2K
L2
$114K
$108K
$2.6K
$3.3K
L3
$143K
$137K
$0
$6.2K
L4
$138K
$128K
$2.2K
$7.2K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Deloitte eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)